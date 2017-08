Cussegl federal vul proteger pli pauc il luf

Il status da protecziun dal luf duai vegnir degradà en la convenziun da Berna da «ferm protegì» sin «protegì». Uschia po il luf vegnir tractà tuttina sco per exempel il luf-tscherver u il capricorn. Quai propona il Cussegl federal.

La regenza federala dat uschia suatientscha al giavisch da la cumissiun per ambient dal Cussegl dals chantuns. Lezza ha pretendì ch'il Cussegl federal duai s'engaschar sin parchet internaziunal ch'il status da protecziun dal luf vegn degradà. Il Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun ha l'incumbensa d'inoltrar al parlament d'Europa ina dumonda correspundenta fin la fin dal 2018.

Ulteriuras discussiuns èn programmadas

Er ulteriuras reglas da chatscha dattan il proxim temp da discurrer en la Chasa federala. En la revisiun parziala da la lescha da chatscha propona il Cussegl federal, ch'ins duai en l'avegnir pudair regular il dumber da lufs avant ch'i dat gronds conflicts. El propona al parlament novas reglas per regular tschertas spezias d'animals protegids (luf, cign etc.), sch'i smanatscha, malgrà las mesiras da prevenziun, donns u sche persunas vegnan periclitadas. La regenza ha deliberà il messadi per midar questa lescha. In'ulteriura midada è ch'ils examens da chatscha unifitgads dals chantuns duain vegnir renconuschids en l'avegnir vicendaivlamain.

Pretendì questa revisiun parziala da la lescha federala davart la chatscha avev'ina moziun ch'il cusseglier dals chantuns Stefan Engler aveva inoltrà il 2015.

RR novitads 10:00