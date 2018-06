Il Cussegl federal ha incumbensà l'Uffizi federal d'economia d'elavurar ina midada da l'ordinaziun correspudenta. Per pajais da guerra civila sco actualmain igl Jemen u la Siria na valess questa regulaziun d'excepziun betg.

Oz èn ils exports scumandads sch'il pajais che duai survegnir las armas è involvì en in conflict intern u internaziunal. Danov duain exports esser pussaivels en pajais cun in conflict intern sch'i na dat nagina supposiziun ch'il material da guerra vegn er duvrà en quest conflict.

Opposiziun spetgada

Schluccar questas reglas frunta sin gronda opposiziun da la sanestra. La PS pretenda da respectar l'ordinaziun actuala e da franar immediat tut las lubientschas per exports. Er ils Verds crititgeschan vehementamain la decisiun dal Cussegl federal e la GSoA, la gruppa per ina Svizra senza armada, ha annunzià da vulair far ina votaziun dal pievel.

