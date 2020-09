Il Cussegl naziunal vul sustegnair la promoziun dal rumantsch cun 1,2 milliuns francs dapli ils proxims quatter onns. Quai ha la Chombra gronda decidì glindesdi saira en connex cun il messadi da cultura per ils onns 2021 enfin 2024.

Pauca discussiun

Dà da discutar n’han ils daners supplementars per las Rumantschas ed ils Rumantschs Romontsch betg dà en il Cussegl naziunal. Las fracziuns da la sanestra sco era la Partida liberaldemocratica svizra e la fracziun dal center han mo curt menziunà ch'ellas sustegnan la proposta da la Cumissiun per scienza, educaziun e cultura.

Auter la Partida populara svizra

Ad ella gieva quai dentant per il princip. Ella vuleva insumma reducir l'entir sustegn finanzial per la cultura en l’autezza da passa 950 milliuns francs, quai per cumpensar ils credits e las contribuziuns ch'il Cussegl federal ed il parlament han approvà per sustegnair la cultura en la crisa da corona.

Chantun repartess ils daners

Il resultat da la votaziun era perquai era evident. Cun 136 cunter 56 vuschs ha la Chombra gronda detg gea ad in augment dal sustegn per il rumantsch da 1,2 milliuns francs.

Ils 1,2 milliuns francs supplementars giessan al chantun Grischun. Lez reparta silsuenter ils daners sin las singulas instituziuns cun las qualas el ha fatg ina cunvegna da prestaziun. En il messadi da cultura per ils onns 2021 enfin 2024 aveva il Cussegl federal proponì 21,1 milliuns francs per la promoziun da linguatg e cultura en il Grischun.

Cun quella decisiun n’è la chaussa dentant anc betg tras. Mesemna en in'emna tracta il Cussegl dals chantuns il messadi da cultura. La Lia Rumantscha beneventa entant la decisiun dal Cussegl naziunal e spera che la chombra pitschna sounda a quella en sias tractativas dals 16 da settember.