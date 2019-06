Il material da l'armada duai vegnir modernisà cun material per scleriment sco per exempel: apparats per purtrets termics, apparats per vesair en il stgir ed apparats per guardar cun laser. Dasper tut quai cuntegna il messadi da l'armada er raps per immobiglias, muniziun ed equipament persunal per schuldadas e schuldads.

Il messadi è vegnì discuttà en il Cussegl naziunal senza grond'opposiziun. Però avant che survegnir ils daners, sto il Cussegl dals chantuns anc dar glisch verda.

RR novitads 12:00