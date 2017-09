Cussegl naziunal crititgescha barat automatic da datas

Il Cussegl federal vul barattar automaticamain datas da contos cun 41 ulteriurs pajais sco Mexico u l'Arabia Saudita. Ina part dal Cussegl naziunal è dentant sceptic e vul reglas pli concretas per il barat cun stadis cun regenzas corruptas. Els teman extorsiun, expropriaziun u perfin mazzaments.

Sursiglir cuntegn supplementar Tge datas vegnan barattadas? Tar il barat d'infurmaziuns automatic cun auters pajais dattan bancas svizras infurmaziuns sur da lur clients da l’exteriur ad auters pajais. Tranter auter èn quai: Num, adressa, domicil, anniversari, lieu da naschientscha, numer da conto, num e numer dad identificaziun da la banca, saldo da conto e numer da taglia.

Cun 38 pajais ha la Svizra gia in barat automatic che va in vigur a partir dal onn che vegn. 41 ulteriurs duain suandar.

Tranter ils 41 stadis èn pajais sco China, l’Arabia Saudita, la Russia ni la Brasilia. Opposiziun vegn oravant tut da la PPS. Dentant era tar la PCD e la PLD datti vuschs criticas. Critic sajan els pervi dals privels che sa dattan cun collavurar cun stadis ch'han regenzas corruptas. Ils stadis pudessan duvrar las datas da banca encunter las persunas ch'han in conto da banca en Svizra u Svizzers che vivan a l'exteriur. Stadis cun regenzas corruptas pudessan malduvrar las datas. Tranter auter teman ils pertutgads extorsiun, expropriaziun u perfin mazzaments davart da las regenzas. Mintga pajais survegn las infurmaziuns da las persunas ch'han en quest pajais lur domicil.

Gia l'emna passada aveva la cumissiun dal Cussegl naziunal crititgà ils contracts. Tuttina duai il Cussegl federal controllar ch'ils stadis cun quels che las datas vegnan barattadas adempleschian ils criteris. Dentant na bastia quai betg a la cumissiun. Quella pretenda dapli reglas e quai pli concretas. Uschia duai vegnir garantì che dretgs umans na vegnian betg violads pervi da las datas barratadas. Era vul la cumissiun dal Cussegl naziunal vegnir infurmada pli precis e pudair dar lur opiniun tar novs contracts.

Dentant saja la Svizra obligada per il barat automatic, tranter auter per evitar omissiuns fiscalas sur cunfins. Dasper la Svizra èn anc radund 100 pajais s'obligads da barattar las datas. Dentant duain ils pajais che barattan datas avair ina cunvegna bilaterala in cun l’auter.

