Sch'il stadi piglia davent terren dad in pur per exempel per construir ina via, duai il pertutgà en futur survegnir dapli daners. Concret: Il traidubel da la valur maximala che vegn stimada per il terren. Quai ha suenter il Cussegl dals chantuns uss er il Cussegl naziunal decis.

Ina minoritad da la chombra gronda vuleva metter tras ina indemnisaziun per 6 giadas la valita. Quai malgrà che cussegliera federala Simonetta Sommaruga ha fatg attent ch'omaduas mesirsa cuntrafetschian a la Constituziun. Indemnisaziuns na dastgan tenor quella betg surpassar la valur effectiva dal terren.

Il Tribunal federal aveva gia confermà il fanadur passà, ch'ina tala regla na correspundess betg a la lescha federala.