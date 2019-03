Curt e concis:

Enfin la fin da quest onn sto il Parlament federal decider davart l’autezza dals tschains d’aua per ils onns enfin 2025.

L’Uniun da las ovras electricas svizras (VSE) vul reducir il tschains d’aua dad oz 110 francs per kilowatt prestaziun brutta sin anc 80 francs.

Ils chantuns da muntogna e las vischnancas da concessiun sa dostan cunter quels plans e pretendan da mantegnair il tschains d’aua tar 110 francs per kilowatt.

Ina minoritad da la cumissiun d’energia da la chombra gronda propona da reducir il tschains d’aua sin 80 francs.

Circa 550 milliuns francs tschains d’aua pajan ils concerns d’electricitad als chantuns ed a las vischnancas da concessiun per dastgar producir electricitad cun l’aua da lur dutgs e flums.

Per l’Uniun da las ovras electricas svizras bler memia bler. Ils pretschs per l’electricitad sajan bass ed els sperdian mintg’onn circa ina milliarda francs cun las ovras idraulicas. Els vulan perquai sbassar il tschains d’aua maximal dad oz 110 francs per kilowatt prestaziun brutta sin 80 francs. Quai per ils onns 2019 enfin 2025. Per il temp suenter duai vegnir stgaffì in nov sistem per calcular il tschains d’aua cun ina part fixa ed ina part variabla ch’è liada vi dal gudogn da las interpresas.

Pli bass e pli flexibel

Tenor Michael Frank, il directur da l’Uniun da las ovras electricas svizras fiss in tal model era interessant per ils chantuns e las vischnancas da concessiun.

Flexibilitad n’è nagut auter che da participar vi d'in pretsch dal martgà aut. Da quai pon omaduas varts profitar.

Quai vesan ils chantuns da muntogna e las vischnancas da concessiun in zic auter. Not Carl, il president da la Cuminanza d'interess da las vischnancas da concessiun grischunas vesa bain ch’ina midada davent dal sistem fix tar in sistem flexibel purtass era avantatgs. La valur da la resursa aua stoppia dentant vegnir calculada a moda correcta.

Quai munta lura era ch’ins na discutescha betg pli dad ina reducziun dal tschains d’aua. Ins po esser flexibel per l’avegnir, dentant betg sut il maximum ch’è fixà oz.

Nagina reducziun e dapli transparenza

Ultra da quai stoppian ils concerns d’electricitad dar invista en lur cudeschs, pretenda Fadri Ramming, il secretari general da las regenzas dals chantuns da muntogna.

In model flexibel, nua ch’ins participescha vid il gudogn po mo esser fair sch’ins ha absoluta transparenza davart ils gudogns. E quai n’è il mument betg il cas.

Tant Ramming sco era Carl èn plinavant categoricamain cunter la proposta dals concerns d’electricitad da sbassar ils tschains d’aua per ils proxims tschintg onns da 110 francs sin 80 francs. D'ina vart mussian las statisticas, ch'ils concerns na gudognian anc adina betg mal cun l'electricitad da las ovras idraulicas. Da l'autra vart muntass in tschains d'aua pli bass ina reducziun massiva da las entradas da chantuns e vischnancas da concessiun. Il Grischun perdess passa 30 milliuns francs mintg'onn. Cunzunt quellas vischnancas, tar las qualas ils tschains d'aua importan ina buna part da las entradas, patissan da la reducziun. En la vischnanca Medel/Lucmagn importan els passa in terz, en la vischnanca Ziràn-Reschen perfin prest la mesadad da tuttas entradas.

Che quai na va betg aveva il Cussegl dals chantuns gia decidì l’atun passà e perquai era refusà ina tala proposta. La dumonda è ussa: Tge decida il Cussegl naziunal il mardi? Ina minoritad da politichers liberaldemocratics, verd-liberals e da la PPS vul numnadamain vinavant ch’ils tschains d’aua vegnian reducids sin 80 francs ils proxims tschintg onns. Sch’els vegnissan da persvader ina maioritad da lur collegas da la chombra gronda fiss quai dentant ina pulita surpraisa.

