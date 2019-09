Il Cussegl naziunal vul far in update da las reglas davart la protecziun da datas. La chombra gronda ha approvà la revisiun totala da la lescha davart la protecziun da datas cun 98 cunter 68 vuschs. Na ha ditg la PPS. La fatschenta resta dentant dispitaivla e las partidas a sanestra pretendan ulteriuras correcturas uschiglio saja programmà il naufragi da la lescha davart la protecziun da datas. La lescha actuala è 27 onns veglia e deriva anc dal temp avant ch'i ha dà l'internet.

Privel or da l'Uniun Europeica

Plinavant duai la lescha davart la protecziun da datas vegnir armonisada a quella da l'Uniun Europeica. L'UE ha dapi l'onn passà novas reglas. Fin il matg 2020 vegn l'UE a controllar sche la protecziun da datas en Svizra è equivalent a lur atgnas. Quai na fiss il mument betg il cas.

Mida la Svizra betg las reglas smanatschan ad interpresas svizras deficits da concurrenza, ha ditg la ministra da giustia Karin Keller-Sutter. Per firmas vegniss pli grev da barattar or datas cun interpresas or da l'Uniun Europeica.

