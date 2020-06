Il Cussegl naziunal ha approvà la midada da la lescha civila.

Pèrs da dunnas duain survegnir access a donaziuns da sperma.

En la votaziun generala han 132 parlamentaris ditg Gea, 53 Na, 13 èn s'abstegnids.

En Svizra duain pèrs omosexuals pudair maridar gist sco pèrs eterosexuals. Quai ha decidì il Cussegl naziunal. L'emna passada ha la Chombra gronda cumenzà la debatta. Lura han tuttas fracziuns cun excepziun da la PPS pledà da principi per la lètg per tuts.

Pèrs omosexuals pon oz registrar lur partenadi. Cun quest pass na survegnan els dentant betg ils medems dretgs sco pèrs maridads. Differenzas datti per exempel tar la natiralisaziun. Il partenari u la partenaria cun ragischs estras na po betg profitar da termins pli curts per survegnir il passaport svizzer. Auter che pèrs maridads na dastgan pèrs registrads er betg adoptar uffants esters. La midada da la lescha civila duai qua procurar per ils medems dretgs.

Far diever da medischina da reproducziun

Il Cussegl naziunal ha er approvà che pèrs da dunnas duain survegnir l'access a donaziuns da sperma. I sa tracta dal punct il pli dispitaivel da la fatschenta. La decisiun è crudada cun 124 cunter 72 vuschs ed ina abstenziun. Sustegn hai dà da la PS, dals Verds dals verd-liberals sco era da la maioritad dals parlamentaris da la PLD ed ina part dals parlamentaris da la PCD.

Uschia han votà ils Grischuns Textbox aufklappen Textbox zuklappen Votaziun generala davart la «lètg per tuts» GEA: Sandra Locher Benguerel (PS), Jon Pult (PS), Anna Giacometti (PLD) NA: Martin Candinas (PCD), Magdalena Martullo-Blocher (PPS)

La ministra da giustia Karin Keller-Sutter è s'exprimida per la lètg per tuts. L'access a donaziuns da sperma per pèrs da dunnas vesa ella dentant critic. I dettia qua anc bleras dumondas giuridicas che sajan da sclerir. Cunzunt co l'uffant vegn tar ses dretg da savair tgi ch'è ses bab biologic.

Il Cussegl dals chantuns ha anc da tractar la lètg per tuts.