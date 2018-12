Il Cussegl naziunal na vul betg introducir ina taxa da CO2 per sgols davent da plazzas aviaticas svizras. Quai ha il cussegl decidì cun tractar la lescha da CO2. Cun 93 cunter 88 vuschs ed 8 abstenziuns è la decisiun stadi stretga. Il Cussegl naziunal è suandà cun questa decisiun al Cussegl federal. En discussiun eran taxas tranter 12 e 30 francs per sgols en pajais da l’UE – e tranter 30 e 50 francs per sgols en auters pajais.

Ils adversaris da la taxa han argumentà che sgular na dastgia betg daventar in privilegi dals ritgs. Ultra da quai han els avertì ch'ils passagiers pudessan sviar sin autras plazzas aviaticas. Cunter la taxa eran surtut las partidas PLD e PPS s'exprimidas sco er ina part da la PCD.

