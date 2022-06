Las linguas da segns duain survegnir in'atgna lescha. Da quest avis è il Cussegl naziunal. El ha approvà ina moziun da la Cumissiun per scienza, educaziun e cultura. Cun questa lescha vulan ins renconuscher e promover las trais linguas da segns svizras – sco er procurar per l'egualitad da schanzas tar l'infurmaziun, communicaziun e la collavuraziun politica.

Er il Cussegl federal sustegna la moziun

Suenter renconuscher legalmain las trais linguas da segns che vegnan duvradas en Svizra, aveva il Cussegl federal fatg la proposta da cumplettar la lescha davart l'egualitad da persunas cun impediments, enstagl da far in'atgna lescha. Quai cuntrari a la pretensiun da la Cumissiun per scienza, educaziun e cultura che vuleva gia ordavant ina lescha separada per las linguas da segns.

Persunas senza udida sco minoritad culturala

Er l’Uniun svizra per persunas senza udida SGB vuleva dapli: Persunas senzaudida duain vegnir renconuschidas sco minoritad culturala cun in'atgna identitad linguistica. Quai è be pussaivel cun in’atgna lescha federala per la lingua da segns. La basa legala actuala na tanscha betg. A basa da questa lescha pon ins proponer mesiras per sustegnair ils dretgs da persunas cun in impediment d'udida. Ina tala lescha è nova per la Svizra che suonda uschia ad auters pajais europeics – tranter auter a la Scozia e l'Islanda.

En Svizra datti radund 10’000 persunas senza udida e radund in milliun persunas cun impediments d’udida. Las persunas senza udida dovran ina da las trais linguas da segns – la «lingua da segns da la Svizra tudestga», la «Langue de signes française» e la «Lingua dei segni italiana».

