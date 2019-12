Critica hai cunzunt dà perquai ch'il Cussegl federal propona da sulet dar la lubientscha per construir in bajetg ordaifer la zona da bajegiar, sch'in bajetg da medema grondezza en la vischinanza vegn spazzà. Per la vart burgaisa è quai mo in model teoretic che funcziuneschia gnanc entaifer ina vischnanca. I saja saja dubitaivel sch'i dettia insumma avunda bajetgs per disfar.

Adumbatten ha la sanestra ed ils verd-liberals argumentà ch'il squitsch sin las vischnancas ed ils chantuns da lubir bajetgs ordaifer la zona creschia. Sch'il parlament na veglia betg schliar quel problem, fullia quai via per iniziativas radicalas. Per l'iniziativa per la cuntrada che pretenda in scumond da construir novs bajetgs e da transfurmar bajetgs agriculs en abitaziuns da vacanzas, vegn gia rimnà suttascripziuns.

Sco proxim tracta il Cussegl dals chantuns la fatschenta.

