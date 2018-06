Il Cussegl naziunal vul metter a disposiziun ulteriurs 130 milliuns francs per stgaffir canortas per la tgira d'uffants. Cun 103 cunter 90 vuschs ha la chombra gronda approvà da prolungar il program d'impuls. Ina maioritad era da l'opiniun che la purschida actuala da canortas e plazzas per la tgira d'uffants saja anc adina insuffizienta. Vitiers stoppia la Confederaziun er sustegnair ils chantuns. Ils adversaris surtut or da las partidas PPS e PLD han manegià che quests daners vegnian duvrads pli urgent en auters lieus. La fatschenta va uss en il Cussegl dals chantuns.

