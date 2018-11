Tenor la proposta dal Cussegl federal duain las franschisas ed ils custs bruts per l'assicuranza fundamentala adina esser en la relaziun da 1:12. Uschespert ch'ils custs per persuna èn 13 giadas pli aut che la franschisa ordinaria (3'900 fr ad onn) ston tuttas franschisas per ils creschids vegnir per 50 francs pli autas. Il Cussegl federal quinta che quai saja il cas il 2020 e lura probabel mintga quatter onns.

Stgaffir in cumportament economic

La cumissiun per la segirezza sociala e la sanadad dal Cussegl naziunal vul dentant ir pli lunsch. En ina moziun propona ella, che la franschisa ordinaria duai vegnir auzada tant pli spert da CHF 300 sin CHF 500. Quest mecanissem duai contribuir da reducir las visitas tar in medi ed uschia er franar la carschen da custs.

Il medem mument pudessan las premias per tut ils assicurads vegnir sbassadas per almain 430 milliuns francs u radund 1,7%, argumentescha la cumissiun.

Ina minoritad da la cumissiun refusa l'augment tant quel da la franschisa ordinaria sin 500 francs sco er l'adattaziun da la franschisa vid il svilup da custs. Ella vul che la participaziun da custs saja dependenta pli fitg da la paja.

