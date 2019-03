La raschun pertge ch'il Cussegl dals chantuns sa fatschenta oz, mesemna, cun la valur da l'atgna locaziun, èn duas iniziativas chantunalas da Basilea-Citad e da Genevra. Quellas pretendan da stritgar quella ord la lescha da taglia federala.

La cumissiun d'economia da la Chombra gronda propona bain da betg dar suatientscha a las duas iniziativas, ha dentant preschentà avant in mais in’atgna proposta sco schliar il problem.

Betg stritgar tut las deducziuns

Pertge la valur da l'atgna locaziun saja bain in pau in punct dispitaivel, di il president da la cumissiun, il cusseglier dals chantuns cristiandemocratic, Pirmin Bischof da Soloturn. «Per l’ina stuais vus sco possessura dad ina chasa pajar taglia per entradas che vus n’avais betg realisà, e per l’autra vegnis vus remunerads en Svizra sche vus faschais daivets. Vus pudais deducir quai da las taglias e vus vegnis chastiads sche vus na faschais nagins daivets.»

La cumissiun propona perquai da stritgar la valur da l'atgna locuziun, ed il medem mument era stritgar ina buna part da las deducziuns pussaivlas. Uschia per exempel las deducziuns per il mantegniment, u sin nivel federal era las deducziuns per mesiras da spargnar energia, per exempel sch’insatgi isolescha meglier sia chasa. Deducziuns sin ils daivets duain dentant per part tuttina anc esser pussaivlas.

Proposta betg consequenta

Gist quai crititgescha l'Uniun svizra da las locatarias e dals locataris. Mo sche omaduas vegnian stritgadas, pia tant la valur da l'atgna locaziun sco era tut las deducziuns, saja quai gist ed acceptabel, di la secretaria generala da l'uniun, Natalie Imboden. «Quai n’è betg il cas en la proposta actuala. Ella fa in pass, dentant betg enfin la fin. Quai vul dir che nus vegnin a guardar fitg exact a la fin, sche quai è ina favurisaziun dals possessurs da chasas ed abitaziuns. E sche quai è uschia, vegnin nus ad esser fitg critics.»

Tge varianta che la cumissiun d’economia da la chombra pitschna vegn la fin finala a proponer, è il mument anc avert. En curt vul ella dentant lantschar ina giada la consultaziun tar organisaziuns e partidas.

