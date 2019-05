Gia oz pon las autoritads regular la populaziun dal luf sch'i dat problems cun singuls animals. Il futur duajan las autoritads pudair sajettar il luf er sche quels n'han anc betg procurà per problems. Da quai avis è er il Cussegl federal. Però leva lez be lubir da sajettar sch'i dettia in privel «grond». Il Cussegl naziunal vul però pudair decimar il dumber da lufs tar tut privel – independent da la grondezza dal privel da donns.

Il Cussegl naziunal vul er reducir il temp durant ch'ins sa sitar il luf da l'entschatta settember enfin la fin da schaner e na betg enfin la fin mars.

Pervi da questas ed autras differenzas vegn uss anc ina giada il Cussegl dals stans a sa fatschentar cun la revisiun da la lescha da chatscha.

RR novitads 17:00