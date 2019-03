Ina maioritad dal Cussegl naziunal vul sbassar la contribuziun ch'ils rentiers da l'AI survegnan per lur uffants. I va per la uschenumnada «renta d'uffants» che duai en l'avegnir vegnir numnada «supplement per geniturs». Quest supplement duai vegnir scursanì da 40% da la renta sin 30%. En media vul quai dir, che rentiers da l'AI survegnessan radund 100 francs il mais damain per uffant.

Dapli custs per prestaziuns supplementaras

Il minister per fatgs socials, Alain Berset, è s'exprimì senza success per mantegnair per las rentas d'uffants il status da fin uss. Bunamain la mesadad dals rentiers da l'AI hajan gia uss il dretg sin prestaziuns supplementaras, ha argumentà il cusseglier federal. Sche las rentas d'uffants vegnian scursanidas quintia la Confederaziun cun custs supplementars da 47 milliuns francs per las contribuziuns supplementaras.

Sustegn per scolaziun da giuvenils

Gia ier ha la Chombra gronda decidì che l'AI po sustegnair la scolaziun da giuvenils davent dad ina vegliadetgna da 13 onns. Quai sch'i vegn constatà che l'entrada en la vita professiunala è periclitada.

L'entir pachet da l'AI va uss en il Cussegl dals chantuns.

