Curt e concis:

Il cussegl naziunal ha approvà la moziun da Silva Semadeni che pretenda ch'il cussegl federal pussibilitescha in referendum per il sustegn finanzial dals gieus olimpics a Sion 2026.

Il cussegl federal vul be laschar decider las vischnancas ed ils chantuns pertutgads davart la candidatura per ils gieus olimpics 2026.

Il cussegl dals chantuns sto anc approvar la chaussa.

Il parlament pudess far in stritg tras il quint dal cussegl federal. Il cussegl naziunal ha approvà ina moziun da la cussegliera naziunala grischuna, Silva Semadeni. Quella moziun pretenda dal cussegl federal da suttametter al parlament ina basa legala, per il sustegn finanzial da Sion 2026 ch'è po vegnir suttamessa ad in referendum.

Cussegl federal na vul betg laschar decider il pievel

Il cussegl federal aveva decidì l'ultim atun da dar ora enfin ina milliarda francs sco garanzia da defizit en cas che la Svizra po realisar ils gieus olimpics a Sion 2026. Sco il minister da sport, Guy Parmelin ha ditg vul el preschentar il matg il messadi al parlament. I sa tractia d'ina decisiun simpla da la Confederaziun che na saja betg suttamessa al referendum facultativ, argumentescha el. Da preschentar il credit sco lescha na fiss betg confurm a las reglas e stgaffiss in cas da precedenza per autras subvenziuns.

Il minister da sport ha era argumentà cun ils termins: Ina candidatura per gieus olimpics stoppia vegnir inoltrada enfin il schaner 2019. Ina votaziun davart ils gieus olimpics possia vegnir fatga il pli baud ils 10 da favrer 2019. Per Semadeni dentant nagina stgisa. En cas ch'i dess in Na a l'urna pudess ins retrair la candidatura.

Cussegl dals chantuns sto anc decider

Il cussegl naziunal ha approvà la moziun cun 92 cunter 87 vuschs, tar 7 abstenziuns. Sustegnì la moziun han sur tut ils sanesters e la PPS, che vul en general suttametter projects da finanzas al referendum. Per che l'incumbensa vegnia lianta per il cussegl federal sto era anc il cussegl dals chantuns approvar la chaussa.