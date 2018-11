Ils custs da sanadad en Svizra creschan vinavant, ils proxims dus onns probablamain per 3,9% mintg'onn. Quai tenor las prognosas dal post per la perscrutaziun da conjunctura KOF.

Per il 2019 quintan ils economs cun custs da bunamain 10'400 francs per persuna. Per il 2020 perfin cun 10'705 francs. Cun quai creschan ils custs da sanadad il 2019 e 2020 pli ferm ch’en il passà. La raschun per quest augment è ch’il dumber dad abitants pli vegls crescha dapli ch’ils ultims onns. Ultra da quai creschian era las pajas dals medis e dal persunal da sanadad. Damai ch'i dat adina dapli tractaments ambulants stoppian en emprima lingia ils pajapremias pajar dapli.

Pauc effect hajan en quai connex las mesiras da la politica per franar ils custs, per exempel las controllas dals pretschs dals medicaments, scrivan ils auturs dal studi.

RR novitads 10:00