Ils custs da sanadad èn il 2017 creschids per 2,6% cumpareglià cun l'onn avant. Quai che saja in augment pli pauc grond che la media dals tschintg onns avant, scriva l'Uffizi federal da statistica.

814 francs al mais per persuna

L'onn 2017 ha il sectur da sanadad custà en Svizra en total 82,5 milliardas francs. Quai èn 2,1 milliardas francs ubain 2,6% dapli che l'onn 2016. La relaziun tranter ils custs da sanadad ed il product naziunal brut è s'augmentada per 0,1 puncts sin 12,3% – communitgescha l'Uffizi federal da statistica vinavant.

L'augment dals custs è dentant sut la media da l'augment dals ultims 5 onns. Ils tschintg onns avant eran ils custs da sanadad en media creschids mintgamai per 3,4%.

13 francs dapli per persuna

Per mintga abitanta e mintga abitant en Svizra han ils custs da sanadad per il 2017 muntà en media ad 814 francs. Quai èn 13.- dapli ch'il 2016. Dals custs per persuna èn vegnids cuvrids:

292.- da la cassa da malsauns obligatorica

50.- dad assicuranzas socialas sco AVS, AI ed assicuranzas d'accident

29.- dad ulteriurs purtaders da la segirtad sociala

53.- dad assicuranzas supplementaras

147.- dal stadi

11.- entras ulteriuras finanziaziuns privatas

233.- da chasadas privatas

Sper las premias da l'assicuranza da malsauns e las impostas han las chasadas privatas pia pajà anc 233.- per persuna directamain vi dals custs da sanadad. Tar quels custs tutgan surtut prestaziuns per chasas da tgira, custs da dentist sco er la participaziun vi dals custs per tractaments ambulants e staziunars.

