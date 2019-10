Il 2017 ha la sanadad en Svizra custà tut en tut 82,2 milliardas francs. Quai èn 816 francs per abitant e per mais.

Cumpareglià cun l'onn avant èn ils custs uschia creschids per 2,9%. Cun quai èn ils custs dentant creschids per 0,6% pli pauc che la media da 5 onns. Quai mussan las cifras definitivas da l'uffizi federal per statistica. Per cumparegliar: il 1960 aveva la sanadad anc custà 2,1 milliardas francs u 32 francs per abitant e per mais.

Vegnidas pli charas èn surtut prestaziuns da praticas e clinicas da dentists e d'auters furniturs da prestaziuns, sco fisioterapeuts. Tar ils ospitals percunter èn ils pretschs creschids main fitg. Il pli fitg èn ils custs creschids tar labors e transports.

Legenda: Tranter auter èn ils custs da dentists creschids. Keystone

24 milliardas pajan perchasas privats

Ils custs da stgars 83 milliardas per la sanadad sa repartan pli u main sco suonda:

30 milliardas pajan las cassas obligatorica

15 milliardas paja il stadi

5,4 milliardas pajan cassas privatas

5 milliardas pajan autras assicuranzas sozialas

3 milliardas pajan autras fianziaziuns publicas

La relaziun dals custs da sanadad tar il product interiur brut è creschì il 2017 da 12,2% sin 12,4%. Da tut ils pajais da l'OECD han sulet ils Stadis Unids gì anc ina pli auta relaziun, numnadamain 17,2%. La Frantscha sco numer 3 è stà 0,8 puncts procentuals pli a bass che la Svizra.

