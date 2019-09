Enstagl da mo pajar ina gronda part dals custs dals tractaments staziunars duain ils chantuns il futur pajar ina cumpart pli pitschna, quella dentant era per tractaments ambulants.

Chantuns duain era pajar per prestaziuns ambulantas

Sch’insatgi sto ir en l’ospital, per exempel per laschar operar il meniscus e turna la saira puspè a chasa paja quai la cassa da malsauns. Sche la medema persuna stat dentant sur notg en l’ospital, surprenda la cassa da malsauns 45% dals custs ed il chantun da dimora tschels 55%.

Quai duai midar. Da quest avis è il Cussegl naziunal e ha approvà ina proposta che vul unifitgar la finanziaziun da las prestaziuns da sanadad. Concret pretenda la proposta ch'ils chantuns sa participeschan en il futur tant vid ils custs dals tractaments ambulants sco era vid ils staziunars. E quai mintgamai cun circa 25% dals custs.

Unifitgar per sbassar custs

Betg mo las cassas da malsauns, mabain era ils chantuns hajan ina responsabladad da guardar ch'ils custs da sanadad na creschian ad in crescher, di il grischun Heinz Brand (PPS). Tractaments ambulants sajan pli favuraivels che tractaments staziunars e cun quella midada duain la fin finala ils custs vegnir reducids ed entras quai duai era dar ina reducziun da las premias da la cassa da malsauns.

Da quest avis è era il socialdemocrat Angelo Barrile da Turitg. Quai che disturba el dentant vid la proposta ch'è ussa sin maisa è ch'ils chantuns duain en il futur pajar lur contribuziun direct a las cassas da malsauns e quai senza sez avair la pussaivladad da controllar las prestaziuns ed ils quints da medis ed ospitals.

Chantuns dovran instrument da controlla

Las cassas fetschian era controllas, mo ils chantuns guardian sin autras chaussas. Il chantun Turitg controlleschia per exempel tar ils quints per prestaziuns staziunaras sch’il pazient è propi domicilià en ina vischnanca dal chantun. Grazia a quella controlla haja il chantun pudì refusar in pulit dumber da quints perquai ch’il pazient viveva insumma betg en il chantun e las cassas da malsauns n’avevan betg badà quai.

Ch'ils chantuns vulan avair in instrument da controlla enta maun chapescha Heinz Brand. I dettia era avunda pussaivladads da resguardar quest giavisch dals chantuns en la lescha.

Sanestra n'ha gnanc vulì entrar en la fatschenta

Angelo Barrile na fida dentant betg a quellas empermischuns. Fatg saja che la lescha che saja ussa sin maisa dettia l'entira controlla a las cassas da malsauns e degradeschia ils chantuns a simpels pajacontribuziun senza pussaivladad d'intervegnir. Quai saja in affrunt vers ils pajataglia. Ensemen cun auters commembers socialdemocrats da la cumissiun ha el perquai proponì da gnanc entrar en la fatschenta. Quai dentant senza success.

La maioritad en la chombra gronda è a la fin stada cleramain per il project actual. Quai cun 121 cunter 54 vuschs ed 8 abstenziuns. La fatschenta va uss en il Cussegl dals chantuns. Pervia da l'opposiziun dals chantuns vegn la fatschenta dentant ad avair grev en la chombra pitschna.

