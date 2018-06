Ils custs da sanadad vegnan a crescher quest onn sin sur 10'000 francs per persuna, quai almain tenor las calculaziuns da l'institut da perscrutaziun da la conjunctura KOF. Er per ils onns 2018 e 2019 quinta il KOF ch'ils custs creschan pli ferm.

Raschun per il svilup dals custs saja tenor il KOF che l’economia creschia pli ferm. Dapli che las persunas gudognian e dapli ch'i possian dar ora per custs da sanadad. Era fa il KOF quint che la part da las persunas pli veglias en Svizra creschia vinavant.

Per il 2018 pudessan ils custs da sanadad crescher per 3,8% sin bundant 87 milliardas francs. Partì si sin la populaziun svizra dessan quai custs da sanadad da sur 10'000 francs per persuna.

