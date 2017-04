Custs da sanadad èn puspè creschids

Ils custs da sanadad en Svizra han muntà il 2015 a 77,8 milliardas francs. Quai è in augment da 4,3% en cumparegliaziun cun l'onn avant.

Il 2015 han ils cust da sanadad muntà a 77,8 milliardas francs. En cumparegliaziun cun il 2014 è quai in augment da 4,3% u da 3,2 milliardas. Quai ha declerà l’uffizi federal da statistica. L’augment da 3,2 milliardas è stgars sur la media da tschintg onns.

Bun duas terzas da quest augment van ad ospitals (plus 1 milliarda francs), a praticas da medis (plus 0,9 milliardas) ed ad instituziuns social-medicinalas (plus 0,3 milliardas). Quests trais furniturs da prestaziuns chaschunan stgars 71% da tut ils custs da sanadad.

Bun in terz da tut ils custs ha surprendì l’assicuranza da basa obligatorica. Per abitant e abitanta da la Svizra èn ils custs creschids per 24 francs sin 783 francs per mais. 219 francs ha en media mintga abitant pajà sez vi dals custs l’onn 2015.

