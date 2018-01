300 acturs dals fatgs da sanadad èn s'inscuntrads cun cusseglier federal Alain Berset per discurrer davart mesiras pussaivlas per franar il crescher dals custs da sanadad.

Duas mesiras

Duas mesiras per franar ils custs da sanadad èn stadas en il center da la conferenza. Per l'ina han ins discutà davart ina limità da custs per tractaments. Per l'autra davart in artitgel d'experiment. Quel duai lubir als chantuns da far projects da pilot per franar ils custs. Cassas da malsauns, ospitals, medis e chantuns na vegnan però betg perina.

Quai èn duas mesiras ch'ina gruppa d'experts han preschentà l’atun passà sin incumbensa dal minister da sanadad Alain Berset. En tut han ils experts preschentà 38 mesiras. Da primavaira vul il Cussegl federal decider, tgeininas da quellas mesirass che duain vegnir realisadas e co.

RR actualitad 17:00