Custs da sanadad - Nagin pajais europeic dat or tant sco la Svizra per la sanadad

12,25% dal product interiur brut ha la Svizra impundì il 2016 per la sanadad. Quai èn passa 2 puncts procentuals dapli che la media da l’Uniun europeica, scriva l’Uffizi europeic da statistica Eurostat. Dà or il segund bler per la sanadad han ils Franzos cun 11,5%. Il pli pauc la Rumenia cun 5%.