Custs per studegiar a l'ETH vegnan auzads

Studegiar a las scolas politecnicas federalas ETH a Turitg e Losanna duai daventar pli char. A partir da l'atun 2019 duain las taxas crescher en dus pass da 1'160 francs sin 1660 francs.

Il cussegl da l'ETH argumentescha questa mesira cun il fatg ch'il dumber dals students è creschì ils davos 10 onns per 60%. La confederaziun n'haja dentant betg augmentà ses pajaments en la medema dimensiun. Plinavant sajan las taxas da studi vegnidas adattadas la davosa giada il 2004 a la chareschia. L'ETH sa chattia en il terz il pli bunmartgà da la stgala per scolas autas en Svizra. L'ETH Turitg saja en Svizra tudestga perfin la pli bunmartgada scol'auta.

Per ch'ils students possian vinavant sa prestar la taxa da studi ponderescha il cussegl da l'ETH differents mecanissems per sustegnair ils students. Per exempel duai il fond per stipendis vegnir auzà.

Schebain las taxas da studi vegnan augmentadas definitiv, vegn decidì la primavaira dal 2019.

