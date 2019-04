Custs per traffic creschids per 4% en 5 onns

En l'aviatica èn ils custs creschids il pli ferm, quai per 14%. Er sin las rodaglias hai dà in augment da 12%. Pulit stabil èn percunter restads ils custs per il traffic motorisà sin via, là hai dà in plus da 2%. Quel fa dentant ora radund quatter tschintgavels da tut ils custs. Nagina da las gruppas da traffic ha pudì finanziar ils custs chaschunads cumplettamain sez.

11'000 francs per persuna

Las radund 90 milliardas francs ch'il traffic ha chaschunà il 2015 faschessan or radund 11'000 francs per chau en la populaziun. Trais quarts dals custs vegnan chaschunads dal traffic cun persunas, in quart dal traffic da vitgira. Il pli char cun ina cumpart dad 80% dals custs è stada la via. Las cumparts finanzialas dals trens (12%), da l'aviatica (7%) e dals bastiments (4%) giaschan in bun tant pli bass.

59% dals custs han chaschunà ils meds da traffic. Da mantegnair e schlargiar l'infrastructura han fatg or radund 17% dals custs, accidents han fatg or 12% ed ils donns da l'ambient e da sanadad han chaschunà 13% dals custs.

