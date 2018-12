Il cussegl federal vul dar l'onn proxim in da chasa en Svizra ad 800 fugitivs renconuschids. Quai a chaschun dal program da translocaziun da l’Autcumissariat da las Naziuns Unidas per ils fugitivs UNHCR.

Da chasa per 800 fugitivs renconuschids

I sa tracta oravant tut da fugitivs da la guerra en Siria. La cussegliera federala Simonetta Sommaruga ha accentuà ch'ils fugitivs en ina tala situaziun èn avisads sin l'agid da pajais sco la Svizra. Cun prender si 800 fugitivs en il rom dal program da l'UNHCR cuntinuescha la Svizra cun la tradiziun umanitara.

Gia ils onns passads ha la Svizra numnadamain prendì si fugitivs en il rom da quest program. Ed er en avegnir duai quai esser il cas.

Tar las persunas che duessan chattar in nov da chasa en Svizra sa tracti da fugitivs renconuschids da l'UNHCR. Persunas che han stuì fugir per exempel da guerras, èn stadas en media 17 onns en champs da fugitivs. A quels vul il cussegl federal dar in nov da chasa.

RR novitads 17:00