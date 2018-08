RTR: Pertge dovri insumma uschia in congress?

Adrian Camartin: Impurtant è da savair ch‘i dat da quai da 770‘000 Svizras e Svizzers che vivan e lavuran en l‘exteriur. Per illustrar quai: Sche l‘uschenumnada tschintgavla Svizra fiss in chantun, lura fiss quel - suenter Turitg, Berna ed il Vad - il quart grond chantun da la Svizra.

E tut quels conburgais en l‘exteriur han era basegns ed interess. Il congress che ha lieu duas giadas per onn è la buna chaschun da debattar ils problems, da vegnir en contact cun ils politichers en Svizra e da formular pretensiuns ad els.

Tge èn ils problems che fatschentan ils Svizzers en l‘exteriur?

Quai è fitg vast. Gist decidì han ils preschents da lantschar in project per commemorar las unfrendas svizras durant il temp dal naziunalsocialissem. Ina tematica che n‘è anc betg vegnida perscrutada entiramain.

Uschiglio vai era per las assicuranzas socialas, l‘AVS u problems cun las cassas da malsauns. E betg d‘emblidar las bancas ch'han per gronda part visà ils contos als Svizzers en l‘exteriur. Quai en connex cun la dispita da taglia cun ils Stadis Unids da l‘America.

Qua al congress vegn empruvà da sensibilisar la politica per quests problems. En la suprastanza da la ASO sesan era plirs parlamentaris federals che pon purtar questa posiziun direct a Berna.

Sche nus essan gist tar la politica: In tema che vegn discutà oz è era l'e-voting. I duai vegnir lantschada ina petiziun en favur da lez. Pertge è l'e-voting uschè impurtant per ils Svizzers en l‘exteriur? Ins po oz gia votar per correspundenza, via posta.

Quai è schon in grond avantatg e l‘Organisaziun dals Svizzers en l‘exteriur ha era cumbattì fitg per questa pussaivladad. Oz èn da quai da 160‘000 Svizras e Svizzers en l‘exteriur registrads tar ils chantuns, e survegnan il material da votar.

Dentant, la posta na funcziunescha betg dapertut uschè bain sco en Svizra. Cun agid da l'e-voting pudess ins meglierar questa situaziun nuncuntentaivla. Plinavant spera l‘ASO, che dapli Svizzers en l‘exteriur sa participassan grazia a l‘e-voting a las votaziuns federalas e chantunalas. E quai dess lura puspè dapli paisa a la tschintgavla Svizra.

L'ASO L’Organisaziun dals Svizzers a l'ester (ASO) represchenta ils interess da las Svizras e dals Svizzers en l’exteriur. Ella infurmescha ils cumpatriots en l’exteriur davart quai che cura e passa en Svizra e porscha ina paletta vasta da servetschs. La ASO vegn purtada da circa 650 associaziuns da Svizzers ed organisaziuns svizras en tut il mund. L’organisaziun ch’è vegnida fundada il 1916 è renconuschida da las autoritads sco portavusch da la tschintgavla Svizra. Tar las incumbensas da l’ASO tutgan sper l’infurmaziun e la cussegliaziun en dumondas giuridicas, da las assicuranzas socialas e da la furmaziun, er offertas sco la revista «Schweizer Revue» ed activitads per giuvens Svizzers en l’exteriur.

