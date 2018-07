Tut ils gronds purschiders da telecommunicaziun en Svizra hajan entant megliurà lur sistems d'avertiment per il diever da telefonins a l'exteriur ed introducì bloccadas automaticas, a questa conclusiun vegn il servetsch da cumparegliaziun «Comparis».

Per regla vegnan ils utilisaders entant infurmads cun in SMS davart lur diever da datas actual ed ils custs. La Swisscom trametta per exempel per abunaments sco era per utilisaders da prepaid en pass da 50 francs in SMS. Tar quels da prepaid datti plinavant in SMS cura che lur summa è duvrada si.

