Svizras e Svizzers retiran adina damain daners da bancomats. Pervi da corona è la tendenza da pajar senza daner blut creschida. Il pli savens vegn pajà cun cartas da credit u via Twint. Quai conferma SIX ch'è responsabel per la software da la gronda part dals bancomats en Svizra. La Svizra saja in pajais nua che pajaments cun daners bluts sajan sa reducids fitg ferm. Dapi corona vegnia pajà en Svizra var 50% damain cun daners bluts.

Proxims onns damain bancomats

Envers il schurnal regiunal dad SRF ha la Banca chantunala grischuna confermà, che las transacziuns da bancomats sajan tschessadas ils davos tschintg onns per radund 25%. Cura ch'in bancomat haja cuntanschì sia vegliadetgna, vegnia guardà sch'i fetschia insumma senn da remplazzar quel en quest lieu u betg. Er sche bancomats na sajan betg in model antiquà, vegnia il dumber d'apparats tuttina a sa sbassar ils proxims onns.

Che daners bluts vegnian insumma a svanir, na craja la Scol'auta da Turitg per scienzias applitgadas betg, perquai ch'ins haja en Svizra en general anc adina ina relaziun zunt positiva tar daners bluts.

Quasi tut ils bancomats svizzers han in sistem unifitgà. La firma che gestiunescha infrastructura da finanzas SIX ha migrà passa 25 sistems en in unifitgà.