L’immigraziun or da l’UE s’orientescha tenor il martgà da lavur e na chaschuna betg dapli dischoccupads tar il rest da la populaziun.

Il davos è l’immigraziun ida enavos. Cun in nov augment n’èsi betg da far quint.

Il 2009 èn las pajas realas s’augmentadas dapli ch’avant la crisa da finanzas. En l’avegnir vegnan ellas però a crescher damain.

Il saldo da 31’250 persunas è però per 11% pli pitschen che quel da l’onn avant e per 50% pli pitschen che quel da l'onn da record 2013. Quai ha communitgà il secretariat da Stadi per l’economia SECO. Era en ils emprims mais da quest onn saja vegnida registrada ina diminuziun.

Las persunas che vegnan van era puspè

En ses rapport menziunescha il SECO, tranter auter, che da las persunas ch'èn arrivadas il 2009 en Svizra avevan la mesadad puspè bandunà il pajais 5 onns pli tard. Il secretariat per l’economia accentuescha che l'immigraziun haja gidà a cuvrir la dumonda da forzas da lavur, cunzunt da spezialists.

L'immigraziun na chaschunia betg dapli dischoccupaziun.

