En Svizra ston tut ils vehichels sur 3,5 tonnas pajar la taxa per charrar sin las vias naziunalas. Quella vegn quintada sin basa dals kilometers che vegnan charrads ed il pais che vegn transportà. Dapi il 2008 vala ina taxa da 2,70 raps per tonna/kilometer.

In terz da las entradas van als chantuns, dus terzs a la Confederaziun. Ils chantuns dovran lur part surtut per cuvrir ils custs per il traffic sin via.