Mintga 10avel lavura per paja bassa

En Svizra han 12% da las persunas occupadas lavurà il 2016 per pajais bassas. Vul dir per pajais sut 4'335 francs il mais. Dals pertutgads eran dus terzs dunnas. Quai mussa in nov studi da l'uffizi federal da statistica. Tut en tut sajan passa 470'000 persunas stadas occupadas en ina plazza cun pajas bassas, tranter auter en il commerzi en detagl, la gastronomia u la hotellaria scriva l'uffizi federal.

Differenzas da vegliadetgna

Cumpareglià cun las cifras dal 2008 saja la cumpart da pajas bassas però ida enavos. Il dumber da persunas cun pajas bassas dependa dentant fitg da la vegliadetgna. Tenor l'uffizi federal da statistica sa reducescha il dumber tendenzial tenor la vegliadetgna – crescha dentant puspè tar las persunas sur 64/65 onns. Il 2016 eran passa la mesadad da las plazzas cun pajas bassas occupadas da persunas or da l'exteriur. Quai malgrà che persunas cun in'autra naziunalitad surpiglian mo in terz da las plazzas offridas.

RR novitads 20:00