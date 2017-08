Damain dschihadists svizzers

Las guerras en la Siria, l’Irac ed auters pajais muslims survegnan pli e pli pauc sustegn or da la Svizra.

Tenor il servetsch secret svizzer n’ha probablamain nagin pli bandunà la Svizra per cumbatter per organisaziuns terroristicas dapi l’entschatta da l’onn 2016. Almain na sajan nagins cas enconuschents. Quai ha communitgà il servetsch secret envers la «NZZ am Sonntag».

En tut sa il servetsch secret da 89 persunas ch’han bandunà la Svizra per sustegnair l’uschenumnà «dschihad». 14 dad ellas sajan entant puspè turnadas.

RR novitads 09:00