Damain gudogn per Novartis

Il concern da farmazia Novartis senta la concurrenza entras medicaments generics. L'emprim quartal ha il concern svizzer Novartis bain pudì augmentar la svieuta per 2% sin radund 11,54 milliardas dollar. Il gudogn perencunter è sa reducì per 17% milliardas dollar. Sut il stritg è uschia sa resultà in gudogn da 1,67 milliardas dollars. Quai communitgescha il concern da farmazia Novartis.

Per l'entir onn quinta Novartis vinavant che la svieuta stagneschia.

