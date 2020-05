Il gudogn avant tschains e taglias (Ebit) è sa reducids per circa 1/3 l'emprim quartal dal 2020.

Tar il gudogn avant tschains e taglias (Ebit) ha il concern mellen nudà 115 milliuns francs, 57 milliuns pli pauc che l’onn passà. En emprima lingia haja quai da far cun ils tschains bas che smatgian sin la fatschenta da la Post Finance. Ses gudogn è sa reducids per bunamain la mesadad, hai num ella communicaziun. Vitiers vegn in'ulteriura reducziun dal dumber da brevs.

Dapli pachets – dapli custs

Betg pudì cumpensar quels effects negativs ha il pli grond dumber da pachets che la posta ha transportà. Quel è creschids per 10 pertschient cumpareglià cun l’emprim quartal da l’onn passà. Las mesiras d’igiena e da distanza els centers da pachets e tar la repartiziun hajan dentant procurà per custs pli auts tar la logistica.

L'onn passà aveva la Posta svizra nudà in gudogn avant tschains e taglias da 450 milliuns francs. Per la fin da l’onn 2020 quinta ella il mument cun ina reducziun dal gudogn per 1/4.