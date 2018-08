Dapi l'introducziun dal reglament davart la renconuschientscha da la maturitad RRM la fin dals onns 90 saja il dumber da lecziuns als gimnasis sa sminuì. En ils chantuns Berna e Son Gagl muntia questa reducziun a 10%. En media sajan var 3% da tut las lecziuns vegnidas stritgadas. A questa conclusiun vegn ina retschertga da l'Uniun da scolasts e las scolastas da las scolas medias. Las universitads pretendian dentant tuttina bler dals maturands.

L'uniun dals scolasts è persvas che la qualitad da l'instrucziun als gimnasis saja anc adina fitg auta. I manchia dentant il temp per sa profundar en la materia ed uschia cuntanscher las cumpetenzas pretendidas da las universitads. La politica saja dumandada da porscher als gimnasiasts e las gimnasiastas il temp d'instrucziun necessari. Per novs roms sco per exempel informatica sajan necessarias lecziuns supplementaras.

Valur da lecziuns plitost bassa en Grischun

En egl dattan a l'uniun da scolasts er differenzas marcantas tranter ils differents chantuns. Per il Grischun inditgescha la retschertga 3'200 uras instrucziun ad onn als gimnasis. Quai èn passa 80 uras sut la media svizra.

RR novitads 17:00