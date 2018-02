La Cumissiun per la politica da segirezza dal Cussegl dals chantuns vul simplifitgar l’export da material da guerra. Exports en pajais cun conflicts armads interns duain daventar pussaivels.

Damain obstachels per exportar material da guerra

Tar l’export da material da guerra duain las reglas vegnir schluccadas.

L’industria d’armament svizra vul era dastgar exportar material da guerra, en pajais che han conflicts armads interns.

Il minister d’economia Johann Schneider-Ammann sa mussa avert per il giavisch da l’industria d’armament.

L'industria d'armament svizra sa lamenta che lur exports sa reduceschian, ils concerns d'armament svizzers hajan dischavantatgs en cumparegliaziun cun la concurrenza europeica. La Svizra saja numnadamain pulit precauta quai che pertutgia la pratica da dar permissiuns per exportar. Plazzas da lavur sajan en privel.

Infurmà ils departaments pertutgads

L'atun passà ha la branscha infurmà la Cumissiun per la politica da segirezza dal Cussegl dals chantuns davart lur temas. Uss ha il president da la cumissiun Josef Dittli confermà envers radio SRF, che sia cumissiun è sesida ensemen cun ils trais departaments involvids. Ils departaments d'economia, da la defensiun e da l'exteriur sajan pronts d'agir sezs, e d'instradar in'adattaziun da l'ordinaziun.

Schneider-Ammann è pront

Confermà quai ha il Secretariat da stadi per l'economia Seco, che tutga il Departament federal d'economia da cusseglier federal Johann Schneider-Ammann. Lur departament ed ils ulteriurs departaments prendian serius il giavisch da l'industria. Els vegnian uss a sclerir il basegn per prender ulteriurs pass, e suttametter silsuenter al Cussegl federal ina dumonda per adattar l'ordinaziun dal material da guerra.

RR novitads 15:00