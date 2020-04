La PLD grischuna pretenda che las scolas popularas stoppian avrir uschè svelt sco pussaivel. Suenter las vacanzas da primavaira stoppia puspè dar in manaschi normal a las scolas, communitgescha la partida grischuna.

Plinavant vul la PLD grischuna ch'i saja d'avrir tant pli spert e pass per pass las butias ed ils manaschis pitschens e ch'ils plazzals restian averts. La PLD accentuescha ch'ella sustegna la tenuta da la Confederaziun da betg serrar dal tut ils cunfins svizzers.

Era Petra Gössi, presidenta da la PLD Svizra, è da quai avis

Suenter las vacanzas da primavaira stoppia puspè dar in manaschi normal. Quai cunzunt sin stgalim bass e mez, ha Gössi ditg envers la «NZZ am Sonntag». Motiv per quella pretensiun ei tenor Gössi l’egualitad da las schanzas. Per blers uffants possia la scolaziun a chasa funcziunar durant in tschert temp. En famiglias social dischavantagiadas e da linguatg ester, nua ch’ils geniturs pon gidar pli pauc, pudessan ils uffants percunter perder il fil. Ord quai motiv stoppian las scolas avrir puspè uschè spert sco pussaivel, pretenda Gössi.

Sche nuas faschain betg quai, lura ristgain nus inutil la chapientscha per las mesiras dal Cussegl federal.

Las medemas pretensiuns fa la presidenta da la PLD dentant er per autras parts da la vita sociala e la vita da lavur. Las fatschentas che pon respectar tut las pretensiuns da segirezza da l'Uffizi federal da sanadad publica BAG duain era puspè avrir lur portas. La decisiun stoppia succeder en accord cun la politica sanitara da la Confederaziun; finamira saja numnadamain vinavant da franar la derasaziun dal virus.

