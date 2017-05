Damain svieuta per centers da cumpra

Malgrà dapli visitaders han ils centers da cumpra en Svizra fatg l'onn passà 1,9% damain svieuta che l'onn avant. Uschia spetga l'institut per la perscruttaziun dal martgà ch'i na dat pli uschè ina ferma expansiun da centers da cumpra.

2016 èn las surfatschas en ils centers da cumpra svizzers creschids per 0,5%. 2015 era quai anc in plus dad 1,9%. La frequenza da visitaders è sa svilupada en la cuntraria direcziun. Quella è creschida il 2016 per 0,8%.

Tenor l'institut per la perscruttaziun dal martgà GfK hajan ils centers cunzunt gì da cumbatter cun l'online-shopping, il turissem da cumpra en l'exteriur e ch'ils pretschs sajan crudads ensemen.

RR novitads 17:00