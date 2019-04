Il commerzi en detagl è suenter il schaner er sa sminuì il favrer ed ha fatg damain svieuta. Quella è sa reducida nominal per 0,2%. Franà il viadi a val ha la pli auta dumonda suenter benzin ed il pretsch pli aut per quel.

Senza ils carburants fissan las svieutas sa reducidas nominal per 0,3% (real 0,7%), communitgescha l'uffizi federal da statistica. S'augmentadas èn las svieutas per benzin e diesel per 2,7%, entant che las venditas da resti e chalzers èn sa sminuidas. Per 3,6% è la svieuta sa reducida là.

