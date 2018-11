Il chantun Turitg dat liber 2,85 milliuns francs ord il fond da lottaria per projects en la muntogna grischuna, tessinaisa ed uranaisa. En total sustegn Turitg 13 projects, 8 da quels en il Grischun.

Daners da Turitg per projects en il Grischun

Tranter auter datti 424'000 francs per Scuol e 212'000 francs en Val Schais en la vischnanca Müstair per proteger ils abitadis da bovas. Grüsch e Surses survegnan daners per la meglieraziun generala, là pretenda la regenza da Turitg dentant er ch'ils possessurs da chasas da vacanzas sa participeschian als custs.

