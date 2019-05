Swiss Re ha fatg in gudogn da stgars 430 milliuns dollars en l’emprim quartal da quest onn.

Danovamain pli pauc gudogn per Swiss Re

Quai èn 6% damain cumpareglià cun il quartal da l’onn passà.

La raschun per il gudogn pli pitschen sajan, tranter auter, ils gronds donns tras catastrofas, scriva la reassicuranza.

Uschia hajan per exempel las inundaziuns en il nord da l’Australia ed il ciclon Idai en il Mosambic gì in effect negativ sin il gudogn.

RR Novitads 09:00