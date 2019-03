Il 2018 èn 135 alpinists e viandants sa disgraziads en Svizra mortalmain. Quai èn 30% dapli che l'onn avant. E bunamain in tschintgavel persunas dapli, han ins stuì salvar ord ina situaziun precara. Quai mussa la nova statistica dal Servetsch svizzer da salvament.

Il Servetsch svizzer da salvament en muntogna è vegnì clamà l'onn passà 3'211 giadas, perquai che viandants ed alpinists sa chattavan en situaziuns precaras. 1'021 persunas han pudì vegnir salvadas saunas u be levamain blessadas.

Era dapli mortoris en general

Il dumber total da mortoris en las muntognas è cun 207 cleramain pli aut, ch'in onn avant cun 154 mortoris. Il pli savens èn persunas mortas, perquai ch'ellas èn crudadas u perquai ch'ellas eran malsaunas.

La raschun principala per ils blers accidents vesa il Club alpin svizzer tar la popularitad dad ir en tura. In enviern cun blera naiv ed ina stad sulegliva e chauda ed in bel atun, hajan carmalà blera glieud en muntogna.

