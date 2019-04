Il boom dad e-bikes ha era consequenzas sin questa statistica da l'Uffizi federal per vias, Astra. 12 e-bikers èn morts l'onn passà sin vias svizras , quai èn tschintg dapli ch'il 2017. Grev-blessads cun e-bikes hai dà 309, 38% dapli che l'onn avant. L'Astra examinescha uss en spezial novas mesiras per ils e-bikes pli svelts. Per exempel duain els esser obligads d'envidar la glisch u da montar in tacho. Las mesiras duain ir en consultaziun anc il 2019.

RR novitads 14:00