L'enviern cun blera naiv e la stad cun bler sulegl han carmalà dapli glieud en il liber. Uschia hai er dà dapli accidents d'ir cun skis, viagiar u ir cun velo. L'assicuranza Suva ha nudà l'onn passà 276'317 accidents dal temp liber. Cumpareglià cun il 2017 è quai in augment da 2,7%.

23'000 accidents da viandar

18'000 accidents da velo u bike

14'000 accidents da skis

2'400 accidents da snowboard

Surtut tar persunas sur 50 onns hai dà dapli accidents cun in plus da 6%. Questas persunas tiria la bell'aura sco ch'i paria ordvart savens en il liber, uschia la Suva. Tar la gruppa sut 20 onns percunter è il dumber d'accidents ì enavos per 1,9%.

Tut en tut ha l'assicuranza registrà l'onn passà 474'073 accidents, 2% dapli ch'il 2017. Ils accidents da lavur e las malsognas da lavur èn medemamain creschids, quai per 1,9% sin radund 181’000. L’augment è tenor la Suva d’attribuir al fatg che dapli persunas èn stadas occupadas.

Damain accidents durant la lavur – dapli en il temp liber

En general èn ils accidents durant la lavur però sa reducids ils ultims onns. Quels durant il temp liber però, èn creschids. Oz è la cumpart tar radund 60% accidents durant il temp liber e 40% durant la lavur.

