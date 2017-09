Dapli camiuns pervi da l'interrupziun da Rastatt

L'interrupziun dals binaris a Rastatt en la Germania chaschuna dapli camiuns sin las vias en Svizra.

Ils 2 d'october duain las rodaglias a Rastatt en la Germania puspè esser libras e charrablas sin l'axa nord - sid. Sin quai spetgan vess las interpresas da viafier perquai ch'ellas perdan mintgadi incumbensas. Er las cifras da l'uffizi federal da vias ASTRA conferman quai.

L'avust èn radund 6% fin 7% dapli camiuns charrads tras il Gottard ed il San Bernardino. Quai èn bunamain 4'500 camiuns supplementars durant il mais avust, quai munta 150 camiuns dapli per di. L'interrupziun dal traffic da rauba en il sid da la Germania ha pia consequenzas per la via - almain a curta vista. Da quai pateschan las interpresas da viafier sco era la protecziun da las Alps.

Cifras dad Astra en cumaregliaziun Traffic da rauba

avust 2016

avust 2017

differenza en %

Dumber camiuns al Gottard

54‘317 57‘704 + 6 % Dumber camiuns al San Bernardino

14‘047 15‘092 + 7 %

Malgrà las calculaziuns dad Astra èn las dimensiuns intschertas. E quants transports ch'èn ids a perder pervia da la panna a Rastatt a la via n'è era betg enconuschent.

