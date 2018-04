Las gasettas «Sonntagszeitung» e «Le Matin Dimanche» sa refereschan sin in rapport che la cumissiun federala cunter rassissem n’ha anc betg publitgà. Il rapport mussia ch’il dumber da las violaziuns rassisticas è creschì per in terz, cumpareglià cun il 2016.

Ina gronda part da las discriminaziuns sa drizzan cunter persunas da pel stgira. Quellas eran pertutgadas en 95 cas. Bunamain uschè savens èn vegnids discriminads muslims e persunas da las regiuns arabas. En 6 cas han gidieus tschertgà agid.

La gronda part dals pertutgads èn vegnids smanatschads u permalads. En 21 cas hai era dà violenza corporala. Savens èn scolas stadas pertutgadas da rassissem.

Raschun per augment betg clera

La raschun per il ferm augment n'è anc betg clera. I pudess dentant esser ch'i ha da far cun quai ch'ils pertutgads sajan pli sensibilisads u che l'access a posts per agid sajan vegnids megliers. I pudess dentant er esser ch'i haja propi dà daplirs cas. Ils experts supponan che blers cas da rassissem na vegnan gnanc annunziads.

